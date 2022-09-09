Около 16 тысяч молодых специалистов нашли работу при поддержке столичной службы занятости

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Около 16 тысяч жителей столицы до 30 лет трудоустроились при поддержке службы занятости населения Москвы с начала текущего года, что на 20 процентов больше показателя аналогичного периода 2021-го. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказал глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— Молодым соискателям мы предлагаем широкую линейку услуг, начиная от помощи в составлении резюме и подбора вакансий в надежных компаниях и заканчивая профориентацией и эксклюзивными тренингами по эффективному самопродвижению и трудоустройству, — отметил он.

По словам главы ведомства, порядка 60 процентов кандидатов, которые обращаются в центр, находят работу. Он уточнил, что среди молодежи востребованы позиции бухгалтеров, юристов и делопроизводителей. Кроме того, особой популярностью пользуется такая форма работы, как самозанятость.

Евгений Стружак подчеркнул, что практически каждый третий из тех, кто нашел свое дело при поддержке центра «Моя работа», — молодой специалист до 30 лет.

В настоящее время для кандидатов в базе службы занятости представлено более 62 тысяч вакансий.

По данным службы, около 40 процентов их клиентов в возрасте до 30 лет являются специалистами по работе с клиентами, официантами, поварами и бариста. На втором месте по популярности находятся офисные позиции. Еще одна востребованная отрасль — ретейл, в том числе направление e-commerce, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в центре «Моя карьера» стартовал предпринимательский курс для мам.