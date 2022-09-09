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Молдавская авиакомпания Air Moldova возобновит полеты в Москву с 1 октября

Лала Манушакян
В мире
Молдавская авиакомпания Air Moldova возобновит полеты в Москву с 1 октября
Фото: АГН Москва

С 1 октября молдавская авиакомпания Air Moldova возобновит рейсы в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 9 сентября.

— Air Moldova после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдавии, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что такое решение связано с требованиями пассажиров применить билеты, купленные в период пандемии и после закрытия воздушных границ. При этом в компании заявили, что наиболее трудными поездками являются случаи, где необходима неотложная медицинская помощь.

С февраля 2022 года молдавская компания прекратила свои полеты в Москву в связи с проведением специальной военной операции на Украине, передает РИА Новости.

До этого в пресс-службе МИД РФ сообщили, что Россия и Таиланд решают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Вскоре состоится встреча министров иностранных дел обеих стран.

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