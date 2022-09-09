Эксперт рассказал, когда начнется серийное производство самолетов МС-21

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Главный редактор интернет-портала AVIA.RU Роман Гусаров рассказал, когда начнется серийное производство самолета МС-21.

Он отметил, что начало серийного производства было намечено на этот год, но планам помешали санкционные ограничения. Пришлось приостановить процесс до полного завершения всех этапов импортозамещения, то есть замещения всех импортных комплектующих в этом самолете.

— С 2024 года самолет МС-21 сможет производиться уже серийно. Понятное дело, что это не будут большие объемы первое время. Первый год это может быть пять–семь самолетов. И далее — с удвоением, до выхода на серийные запланированные темпы в 70 самолетов в год, — пояснил эксперт в комментарии изданию «МИР 24».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» закупит 323 самолета, сделанных в России. Это 73 «Суперджета-100», 250 МС-21 и Ту-214, передает издание argumenti.ru.

Командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «Вечерней Москве», что полный отказ от иностранных авиалайнеров в российской гражданской авиации возможен, однако он потребует возобновления собственного производства.