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Синоптик рассказал, будет ли бабье лето в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказал, будет ли бабье лето в Петербурге
Фото: gov.spb.ru

Синоптик Александр Шувалов рассказал, почему петербуржцев ждет лишь «подобие бабьего лета».

— Вначале будет некое подобие бабьего лета: минимальная вероятность осадков, довольно много солнца и приличная для сентября дневная температура в диапазоне плюс 15–17 градусов. И все это благодаря антициклону, который продефилирует за эти пять дней от Скандинавии до Урала, — сообщил Шувалов в комментарии изданию «Невские новости».

Погода изменится в худшую сторону уже с 14 сентября: усилится ветер, начнутся осадки в виде дождей, температура снизится до плюс 12 градусов.

Начало сентября в Санкт-Петербурге выдалось самым холодным за минувшие 106 лет. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передает ФАН.

Жителям столицы пообещали улучшение погоды в пятницу, 9 сентября. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в предстоящие выходные атмосферное давление будет повышено, осадки маловероятны.

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