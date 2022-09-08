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Жителям столицы пообещали улучшение погоды в пятницу

Анастасия Колоскова

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Жителям столицы пообещали улучшение погоды в пятницу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С пятницы в столицу придет потепление, однако уже с понедельника погода вновь ухудшится. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В пятницу инициатива на синоптической карте станет медленно переходить к антициклону скандинавского происхождения, благодаря чему немного распогодится. Под утро воздух в Москве остынет до плюс 1 — плюс 3, по области — минус 1 — плюс 4, днем плюс 11 — плюс 13, в Подмосковье — плюс 9 — плюс 14, — рассказал синоптик.

По его словам, в предстоящие выходные атмосферное давление будет повышено, осадки маловероятны. По ночам столбики термометра будут опускаться до отметки 0 — плюс 5 градусов, днем потеплеет до плюс 11 — плюс 16 градусов. В воскресенье, продолжил Тишковец, будет на градус выше и погода ненадолго вернется в климатическое русло.

Он подчеркнул, что недолгое потепление «вряд ли тянет на бабье лето», при котором теплая и сухая погода длится не менее 5–7 суток. Специалист добавил, что на следующей неделе «в нижней атмосфере активизируется циклоническая деятельность», которая может привести к осадкам.

— Сентябрь не оправдает надежд и снова начнет погружать нас в осень, — приводит слова Тишковца РИА Новости.

Также специалист рассказал, когда в Москве наступит бабье лето. По мнению метеоролога, ждать устойчивого тепла стоит не раньше 20–25 сентября.

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