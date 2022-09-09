Собянин: С 2020 года в Москве реконструированы по новому стандарту 66 поликлиник

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Пятницкое шоссе, 29к3с1 Карта всех событий

В столице с 2020 года завершилась реконструкция 66 поликлиник в соответствии с новым московским стандартом. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В преддверии Дня города открыли 8 обновленных зданий, 3 готовятся к открытию. Уже 12 сентября примут первых посетителей Городская поликлиника № 180, филиал № 3 (Пятницкое шоссе, дом 29, корпус 3, строение 1), Детская городская поликлиника № 91, филиал № 3 (Коломенская набережная, дом 14, корпус 2), Детская городская поликлиника № 94, филиал № 2 (бульвар Генерала Карбышева, дом 3), — уточнил глава города.

По его словам, в этих медицинских учреждениях помощь получают больше 80 тысяч человек, проживающих в районах Нагатинский Затон, Митино и Хорошево-Мневники.

Собянин подчеркнул, что новый московский стандарт поликлиник подразумевает замену практически всего — от фасада до коммуникаций и вентиляции. Также здания оснастили самым современным оборудованием. Для комфорта пациентов в поликлиниках создали удобные зоны ожидания, навигацию, а также преобразили прилегающие территории.

Еще в 135 зданиях в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Завершить программу реконструкции поликлиник планируется в следующем году, написал мэр Москвы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

До этого Сергей Собянин сообщил, что почти 2,6 тысячи дворов будет благоустроено в столице по итогам 2022 года. По словам мэра, большинство проектов будут завершены уже ко Дню города. Идеи по благоустройству подсказывают сами москвичи.