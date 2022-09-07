Собянин: Почти 2,6 тысячи московских дворов благоустроят по итогам года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Почти 2,6 тысячи дворов будет благоустроено в столице по итогам 2022 года. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мероприятия по реабилитации крупных парков, таких как «Покровское-Стрешнево», «Кусково», «Битца» и «Яуза», закончим до ноября. У них большие площади. Нам важно сохранить их уникальную природу и при этом создать современную инфраструктуру для отдыха, занятий спортом и игр с детьми, — сказал глава города.

1/4 Фото: vk.com / Сергей Собянин 2/4 Фото: vk.com / Сергей Собянин 3/4 Фото: vk.com / Сергей Собянин 4/4 Фото: vk.com / Сергей Собянин

По словам мэра, большинство проектов по благоустройству будут завершены уже ко Дню города. Идеи по благоустройству подсказывают сами москвичи, а столичные власти стараются учитывать все пожелания горожан.

Так, активно благоустраиваются места отдыха у воды. Например, на набережной Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова обновили покрытие тротуаров, сделали удобные спуски к воде, места для занятий спортом и прогулок с детьми.

На данный момент завершаются работы по благоустройству Ленинского проспекта на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Также к завершению близится масштабный проект обновления улиц в центре города, написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также Собянин рассказал, что специалисты перед Днем города завершили основные работы по комплексному благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников. По его словам, в рамках благоустройства специалисты убрали под землю кабели, открыв красивый вид на старинные улицы.