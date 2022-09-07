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Собянин рассказал о завершении комплексного благоустройства 18 переулков Арбата и Хамовников

Анастасия Колоскова
Город
Собянин рассказал о завершении комплексного благоустройства 18 переулков Арбата и Хамовников
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Арбат Карта всех событий

Специалисты перед Днем города завершили основные работы по комплексному благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Нам было важно не просто сохранить уникальность каждого, но и сделать их комфортнее и уютнее для пешеходов, организовать удобные подходы к школам, садикам, поликлиникам, культурным учреждениям. Думаю, нам это удалось, — отметил глава города.

По его словам, в рамках благоустройства специалисты убрали под землю кабели, открыв красивый вид на старинные улицы. Также было установлено более 500 фонарей и организована подсветка во дворах и зеленых зонах.

На тротуарах сделали гранитное мощение и установили лавочки, а на дорогах появились ограничители скорости и карманы для парковки, продолжил мэр.

Он добавил, что в ближайшее время здесь откроют точки проката велосипедов и самокатов, а также велопарковки.

— Кроме того, привели в порядок такие знаковые объекты, как территория возле Успенской церкви и сквер Мигеля Идальго, сквер Бурганова, сквер у памятника Фритьофу Нансену, — заключил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Накануне Собянин присвоил названия улицам кинематографического квартала в Раменках.

Район Хамовники Благоустройство Сергей Собянин Район Арбат
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