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Собянин присвоил названия улицам кинематографического квартала в Раменках

Анастасия Колоскова
Город
Собянин присвоил названия улицам кинематографического квартала в Раменках
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

Новые улицы кинематографического квартала, расположенного в районе Раменки, официально получили названия. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что жители столицы весной сами выбрали названия для новых московских улиц и станций метро с помощью платформы «Активный гражданин». Жилой квартал в Раменках возводится рядом с Мосфильмовской улицей. В связи с этим горожане решили дать им имена известных киноактеров и режиссеров.

— Мы поддержали, и теперь улицы официально названы в честь любимых многими поколениями зрителей актеров: Василия Ланового, Фаины Раневской, Алексея Баталова, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Евгения Евстигнеева, Олега Янковского, Иннокентия Смоктуновского, Андрея Миронова, — отметил глава города.

Еще две улицы будут названы именами легендарных режиссеров Сергея Бондарчука и Леонида Гайдая, добавил мэр в своем Telegram-канале.

Собянин присвоил названия улицам кинематографического квартала в Раменках Фото: Telegram / Сергей Собянин

До этого мэр Москвы Сергей Собянин побывал в киноконцерне «Мосфильм», где осмотрел недавно построенные съемочный павильон № 17 и киноконцертный комплекс.

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