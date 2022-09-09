Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Бездарная»: музыкальный критик Соседов оценил творчество Мадонны

Ирина Игнатенко
Общество
«Бездарная»: музыкальный критик Соседов оценил творчество Мадонны
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил творчество певицы Мадонны.

По его мнению, Мадонна — бездарная артистка, «бестембровая» певица.

— Я бы даже сказал, что она ни разу не певица. Все, чего она достигла, было исключительно благодаря ее невероятной, нечеловеческой работоспособности. К таланту это не имеет отношения, — отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Соседов добавил, что из зарубежных исполнителей он ценит творчество ABBA и Queen. Он также отметил, что каждый вправе слушать тех артистов, которые ему нравятся.

До этого Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что недавно вернувшаяся в Россию супруга Галкина певица Алла Пугачева уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию критик посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.

Знаменитости Мадонна критик Сергей Соседов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте