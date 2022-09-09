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Врачи пояснили, как определить на глаз, что лекарство испорчено

Ирина Игнатенко
Общество
Врачи пояснили, как определить на глаз, что лекарство испорчено
Фото: shutterstock

Лекарства с истекшим сроком годности могут сильно навредить здоровью. Необходимо обращать внимание на дату изготовления препарата при приеме.

Если маркировки лекарства по каким-то причинам не видно, врачи советуют внимательно осмотреть таблетки. Если препарат выпускается в капсулах, то у них со временем рвется оболочка. В итоге они становятся мягкими и липкими.

Также на глаз можно определить, не испортилась ли таблетка: обычно они меняют цвет и начинают крошиться. Капли со временем могут потемнеть и приобрести странный запах.

Испорченная мазь меняет текстуру: она становится зернистой, неоднородной или слишком водянистой, передает издание Nation News.

Многие допускают распространенную ошибку при приеме обезболивающих препаратов. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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