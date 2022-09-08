Врач Мясников назвал главную ошибку при приеме обезболивающих

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Многие допускают распространенную ошибку при приеме обезболивающих препаратов. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам доктора, данные лекарственные препараты необходимо принимать в зависимости от видов боли, которые бывают разными. Поэтому назначать их должен врач, не стоит заниматься самолечением.

— Вы лечите неврологические боли парацетамолом, аспирином, ибупрофеном, а это нестероидные противовоспалительные препараты, они не действуют на нервную боль вообще, — отметил медик.

Мясников также предупредил, что употребление обезболивающих на регулярной основе может спровоцировать развитие зависимости. В некоторых случаях у человека может появиться новый вид боли — медикаментозный, передает ФАН.

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