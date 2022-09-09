Учителям дали советы, как найти общий язык с ребенком

Фото: Наталия Нечаева/ Вечерняя Москва

Чтобы найти общий язык с ребенком, учителю необходимо быть искренним и настоящим. Такое мнение высказал учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск Павел Красновид.

По мнению Красновида, педагог должен уметь шутить и быть способным на самоиронию. Важно вытроить доверительные отношения с ребенком. Но при этом не стоит забывать быть требовательным. Дети должны получать качественные знания по предмету, выполнять домашние задания, соблюдать дисциплину.

Красновид добавил, что школьники должны ощущать душевную теплоту педагога, а это возможно только в том случае, если учитель любит свою работу и тех, кого он обучает, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что подмосковный учитель Павел Красновид стал полуфиналистом федерального телешоу «Классная тема!».