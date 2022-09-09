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Педагог перечислил качества, которые необходимы каждому учителю

Ирина Игнатенко
Общество
Педагог перечислил качества, которые необходимы каждому учителю
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Среди главных качеств хорошего педагога — отзывчивость и эмпатия, а еще учитель должен быть интересным и требовательным. Такое мнение высказал учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольска Павел Красновид.

— Я думаю, что все согласятся, что хороший педагог — это прежде всего хороший человек. Это человек добрый, отзывчивый, обладающий эмпатией, способный переживать радость другого, способный помогать в случае трудностей, — отметил он в комментарии РИАМО.

Также хороший педагог должен уметь увлечь своим предметом детей. Учителям также необходимо знание психологии, чтобы уметь найти подход к каждому ученику.

До этого стали известны имена полуфиналистов федерального телешоу «Классная тема!». Из 6 тысяч заявок в виде видеовизиток, поступивших из разных уголков России, экспертная комиссия Министерства просвещения РФ отобрала 35, перешедших в следующий этап. Среди полуфиналистов — молодые и опытные педагоги-предметники. В их число попал и учитель географии школы имени Подольских курсантов Павел Красновид, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Московских школьников и педагогов приглашают поучаствовать в онлайн-проектах, направленных на повышение финансовой грамотности и развитие экономического мышления.

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