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Московских школьников и педагогов приглашают повысить финансовую грамотность

Марьяна Шевцова
Общество
Московских школьников и педагогов приглашают повысить финансовую грамотность
Фото: Pixabay.com

Московских школьников и педагогов приглашают поучаствовать в онлайн–проектах, направленных на повышение финансовой грамотности и развитие экономического мышления.

Для учащихся разработали веб-квест «В мире финансов». Задания составлены с учетом возрастных особенностей детей: отдельно для 3-5 классов, для 6-8 классов и для 9-11 классов. Вопросы позволят ребятам проверить, насколько они умеют рационально распоряжаться собственными средствами: планировать бюджет, распределять финансы и нести ответственность за свои решения.

— Чрезвычайно важно заниматься вопросами финансовой грамотности с младшего школьного возраста, чтобы дети свободно ориентировались в мире финансов, имели представления о семейном бюджете, современных банковских продуктах. Помочь в этом призваны разнообразные мероприятия Городского методического центра, в том числе веб-квест «В мире финансов», в котором могут поучаствовать не только школьники, но и все, кому интересно проверить свои знания, — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Пройти квест можно только один раз, на выполнение заданий дается ровно час, ответы проверяются автоматически. Для участия нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте Городского методического центра, где после прохождения квеста появится электронный сертификат с итоговым результатом.

Для педагогов столичных школ стартовал второй модуль совместного проекта Городского методического центра и Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова «Финансовый навигатор». Он призван помочь учителям сориентироваться в современных финансовых реалиях.

На прохождение модуля отводится не более одного часа. Сначала педагогам нужно пройти онлайн-тестирование, которое поможет им проверить свой уровень знаний. Затем им будет предложено посмотреть три обучающих видеоролика, в которых рассказывается о ключевой ставке Банка России, налоговом вычете, налогообложении доходов по банковским вкладам.

Также участники могут скачать памятку с краткой информацией по теме и сертификат участника, который будет размещен в личном кабинете на сайте Городского методического центра.

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