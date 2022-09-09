«Отстаивала свою позицию»: политолог рассказал о роли Елизаветы II в британской политике

Фото: twitter/RoyalFamily

Существует предположение, что власть ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II носила номинальный характер. Однако с этим невозможно полностью согласиться, поскольку она имела явный авторитет среди правительства и населения, для того чтобы высказывать свою позицию. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Юрий Светов.

— Королева Елизавета II обладала так называемой королевской прерогативой. Это набор всяких прав, полномочий и возможностей, однако эта королевская прерогатива в течение XIX–XX веков сокращалась от короля к королю. Ее власть, скорее, была авторитетной. Это власть монарха, который вроде бы не может запретить и разрешить что-либо, но не считаться с его мнением нельзя. В годы своей молодости Елизавета II выступала в качестве эксперта или же обсуждала ключевые вопросы английской политики. Все построено таким образом, что она назначить или не назначить премьер-министра не могла. Его выбирала правящая партия, и королева с этим соглашалась, утверждая его. Но у нее была такая королевская прерогатива, как открытие парламента, где она произносила тронную речь. Ясное дело, что ее писали другие люди. Но она не произносила того, с чем не была бы согласна. Если верить экспертам, то споры на этот счет были, и она отстаивала свою позицию, — пояснил он.

При этом эксперт считает, что ее власть была более значимой, чем власть, к примеру, избранного президента. По словам Светова, значимость заключалась именно в морально сильной личности Елизаветы II.

— Она все-таки проще получила свою власть от своего отца (Георга VI — прим. «ВМ»), который за годы войны восстановил престиж британской монархии. Он был подорван его братом (Эдуардом VIII — прим. «ВМ»), покинувшим престол из-за женщины, заигрывавшей с нацистами (Бесси Уоллис Симпсон — прим. «ВМ»). Отец Елизаветы II в годы войны как моральный лидер нации восстановил престиж, и она вот эту линию продолжила. Однако назвать ее ключевым лицом в английской политике сложно, — сказал специалист.

Светов добавил, что страны Британского содружества наций ценили королеву, однако вряд ли ориентировались на ее позицию, когда принимали свои решения. Эксперт напомнил, что из Содружества наций уже выходили страны и сейчас эта тема также обсуждается. Однако политолог уверяет, что горечь британского народа в связи со смертью Елизаветы II правдивая и искренняя.

— Для англичан она была знаковой фигурой, поскольку споры о ликвидации монархии шли долгое время. Те, кто считал, что Англия не может быть без монархии, все время побеждали. В Англии горюют из-за ее смерти. Это такое важное обстоятельство для страны. Люди там считают, что и они что-то потеряли, — подытожил Светов.

В четверг, 8 сентября, скончалась королева Великобритании Елизавета II в возрасте 96 лет. Она находилась у британского престола более 70 лет. Елизавета II была самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.