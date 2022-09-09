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Всероссийский открытый урок для школьников прошел впервые в новом учебном году

Елена Самойлова
Общество
Всероссийский открытый урок для школьников прошел впервые в новом учебном году
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Первый в этом учебном году Всероссийский открытый урок состоялся 8 сентября на тему «1812. Народная война». Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Института воспитания Российской академии образования.

Отмечается, что трансляция онлайн-урока велась с Бородинского поля, эфир посвятили 210-й годовщине со дня Бородинского сражения. Ведущие и гости урока рассказали о роли российских полководцев и народного ополчения в битве при Бородино.

Во время урока ребята прослушали экскурс в историю сражения от историка и сотрудника Музея-заповедника «Бородинское поле» Владимира Соваренко, а также они могли задать вопросы специалисту.

— Большая часть императоров российских всегда ратовали за мир и, собственно говоря, сбережение людей и сбережение своих ресурсов. Россия всегда выступала гарантом мира и спокойствия, в том числе и в Восточной, и даже в Западной Европе, начиная, по крайней мере, с Александра I, вся мировая политика не проходила без России, ― отметил ведущий специалист экскурсионного отдела исторического парка «Россия ― моя история» Алексей Качалов.

3 сентября в музее «Бородинская битва» открылась выставка, на которой представлены памятные медали в честь 150-летия победы в Отечественной войне 1812 года, а также авторский сценарий фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука.

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