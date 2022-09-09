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Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве к 85-летию со дня рождения артиста

Лала Манушакян
Город
Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве к 85-летию со дня рождения артиста
Фото: Наталия Нечаева / Вечерня Москва
Россия, Москва, Оружейный переулок Карта всех событий

Народному артисту СССР, эстрадному певцу Иосифу Кобзону возвели памятник в Москве в Оружейном переулке накануне 85-летия с его дня рождения. Об этом стало известно в пятницу, 9 сентября.

— Мы открываем этот памятник и накануне дня рождения Иосифа Давыдовича, и накануне дня рождения нашего любимого города. И этой церемонией мы, по сути, даем старт всем праздничным мероприятиям. Да, Иосифа Давыдовича нет с нами уже несколько лет, но он с нами по-прежнему остается, потому что это был человек огромного масштаба, — выступил на церемонии открытия памятника руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Он добавил, что в столице мало просторных и широких мест, однако именно в Оружейном переулке достаточно пространства для возведения памятников таким заслуженным личностям, как Иосиф Кобзон. Так, 14 каменных плит, которые расположились по периметру сквера у монумента, интерпретируют виниловые пластинки с культовыми песнями певца.

30 августа 2018 года на 81-м году жизни ушел из жизни Иосиф Кобзон. Комиссия по монументальному искусству поддержала предложение об установке памятника артисту в марте 2021 года, передает агентство городских новостей «Москва».

Также заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что дом культуры на ВДНХ признан объектом культурного наследия регионального значения.

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