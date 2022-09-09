Рафик Загрутдинов: Три жилых корпуса введут по реновации в 2023 году в районе Солнцево

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Родниковая улица, 5А Карта всех событий

Три новостройки по программе реновации построят в районе Солнцево в 2023 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 9 сентября.

— В настоящее время завершены возведение конструктива здания и монтаж кровли, ведутся фасадные и отделочные работы, а также благоустройство территории, — отметил Загрутдинов.

По его словам, жилые постройки будут расположены на Родниковой улице, владение 5а. Жилые корпуса переменной этажности будут соединены общей одноуровневой подземной автостоянкой.

Всего в здании будет доступно 1044 квартиры: 458 однокомнатных, 424 двухкомнатные и 162 трехкомнатные. При этом пять квартир оборудуют для маломобильных людей в соответствии с регламентом реноваций.

Первые этажи будут предоставлены для объектов социального, коммерческого и культурного назначения. Также отмечается, что вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах выполнят в один уровень с дворовой территорией для более комфортного проживания семей с детьми, а также для маломобильных граждан.

На дворовой территории поведут работы по озеленению, а также возведут детские и спортивные площадки. В дополнение к подземной одноэтажной парковке будут обустроены машино-места на открытой плоскостной стоянке.

До этого заместитель главы столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй сообщил о заселении пяти новостроек на юго-западе столицы до конца текущего года.