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«Бешеная восьмерка»: стало известно, как ВСУ прозвали российский вертолет Ми-8

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Бешеная восьмерка»: стало известно, как ВСУ прозвали российский вертолет Ми-8
Фото: Минобороны РФ

Российский вертолет Ми-8 украинские военные прозвали «бешеной восьмеркой» после того, как он во время боя уничтожил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» противника и остался невредимым. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказал командир боевой бригады армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).

По данным российского Министерства обороны, командир бригады принял решение использовать Ми-8МТВ-5 для ракетных ударов по позициям ВСУ. Во время одного из вылетов вертолет наткнулся на украинский ЗРК «Бук», который в результате был атакован и уничтожен.

— После этого случая меня начали называть «бешеная восьмерка», причем это пошло именно от врага, — отметил командир на видео, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Видео: Telegram / Минобороны России

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что Киев при попытке наступления отправил на смерть несколько тысяч украинских военных, при этом ни о каком прорыве обороны говорить не приходится. По словам дипломата, после этого поля в Харьковской, Запорожской и Николаевской области оказались «усеяны тысячами трупов украинских солдат». Он подчеркнул, что людей отправили на верную гибель, при этом они не могли отступать из-за заградительных отрядов.

Украина Вертолеты Ми-8
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