Фото: Минобороны РФ

Российский вертолет Ми-8 украинские военные прозвали «бешеной восьмеркой» после того, как он во время боя уничтожил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» противника и остался невредимым. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказал командир боевой бригады армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).

По данным российского Министерства обороны, командир бригады принял решение использовать Ми-8МТВ-5 для ракетных ударов по позициям ВСУ. Во время одного из вылетов вертолет наткнулся на украинский ЗРК «Бук», который в результате был атакован и уничтожен.

— После этого случая меня начали называть «бешеная восьмерка», причем это пошло именно от врага, — отметил командир на видео, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

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До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что Киев при попытке наступления отправил на смерть несколько тысяч украинских военных, при этом ни о каком прорыве обороны говорить не приходится. По словам дипломата, после этого поля в Харьковской, Запорожской и Николаевской области оказались «усеяны тысячами трупов украинских солдат». Он подчеркнул, что людей отправили на верную гибель, при этом они не могли отступать из-за заградительных отрядов.