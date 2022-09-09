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Минобороны РФ опубликовало кадры переброски военной техники на Харьковское направление

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны РФ опубликовало кадры переброски военной техники на Харьковское направление
Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео, которое зафиксировало переброску военной техники и личного состава на Харьковское направление.

На кадрах можно увидеть колонны бронетранспортеров, военных грузовых машин и гаубиц, а также инженерную и прочую технику, передает RT.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российский вертолет Ми-8 украинские военные прозвали «бешеной восьмеркой» после того, как он во время боя уничтожил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» противника и остался невредимым. Ведомство также опубликовало видео работы Ми-8 и Ка-52 на Украине.

Также стало известно, что жителей Харьковской области, проживающих на подконтрольной России территории, эвакуируют в РФ и Луганскую народную республику (ЛНР) из-за обстрелов со стороны украинских военных.

9 сентября депутат парламента Германии Грегор Гизи заявил, что Украине не удастся победить Россию на поле боя, так как для этого необходимо устроить третью мировую войну. Он выразил недоумение тем фактом, что Европа прекратила переговоры с Москвой. По мнению депутата Бундестага, Украина не сможет одержать победу, а российская армия слишком недооценивается.

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