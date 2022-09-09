Эндокринолог рассказал об опасности голодных диет

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Продолжительное голодание в целях похудения сулит человеку повышенную токсическую нагрузку на печень, а также замедление обменных процессов. Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал, чем еще могут быть опасны такие диеты.

— В цивилизованных странах голодание как метод снижения веса не используется по нескольким причинам. Во-первых, это травматично для организма. Так как, кроме того, что происходит расщепление жировой ткани, возникает и токсическая нагрузка, ведь начинает высвобождаться большое количество различных токсинов, металлы, продукты пластика, то, что когда-то не было переработано, попадает в системный кровоток и грузит печенку, — пояснил он.

Еще одна причина не голодать для похудения — замедление обменных процессов, включая нарушение выработки половых гормонов и обновление кожи. Если голодание продолжительное, начинают страдать сердце и другие органы.

Проблемы начинаются уже после 10 дней неполного голодания, когда человек потребляет 600–800 килокалорий. В этот момент начинается закисление организма, происходит повреждение сердечной мышцы, и резко возрастает интоксикация.

Самым главным последствием является то, что после окончания голодной диеты организм начинает запасаться впрок, то есть часто бывает, что уходят 10 килограммов, а затем появляются 20, передает URA.RU.

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