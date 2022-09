Диетолог назвала основные ошибки при похудении

Фото: depositphotos

Избавление от лишнего веса — не самое простое дело. Диета может работать для одного человека, но не приносить результатов другому. Диетолог Эми Гудсон рассказала о самых распространенных ошибках при попытках сбросить лишние килограммы.

По ее словам, хотя такие продукты, как орехи, ореховое масло, хумус и авокадо богаты питательными веществами и являются полезными, все они содержат много жиров и больше калорий, чем другие источники углеводов или белков. Поэтому их нужно употреблять в небольших количествах.

Специалист также рассказала, что распространенной ошибкой при похудении является недостаточное употребление белков. Они необходимы для сброса веса, так как помогают сжигать жир и наращивать мышечную массу. Диетолог порекомендовала добавить в рацион больше курицы и индейки, сообщает портал Eat This Not That!

Кроме того, следует использовать меньше масла. По словам специалиста, масло является одним из тех ингредиентов, благодаря которым калорийность пищи значительно и быстро увеличивается.

Врач Елена Мановска перечислила причины развития ожирения. По ее словам, избыточный вес — это следствие несоответствия калорийности потребляемой пищи к энергетическим затратам человека, то есть его активности.