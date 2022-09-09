Диетолог Русакова рассказала, как правильно питаться во время рабочего дня

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Перекусы во время рабочего дня допустимы, однако не стоит пренебрегать основными приемами пищи. Скучная и однообразная сидячая работа провоцирует человека есть больше — противостоять этому можно достаточным употреблением белковой пищи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что во время рабочего дня очень важно питаться по режиму.

— Обязательно нужно позавтракать дома. Желательно питаться в одно и то же время, чтобы был обед. Если человек пропускает обед, будет переедание после работы. Потом такие люди не могут завтракать, потому что еще не переварили ужин, — объяснила врач.

Кисломолочные продукты без добавления сахара — хороший вариант перекуса, заметила специалист. В первой половине дня на перекус могут быть фрукты, орехи или блюда из творога. Во второй половине дня можно съесть овощной салат с кусочком сыра или курицы, пояснила Русакова.

Желательно отказаться от любых продуктов, содержащих добавленный сахар, уверена эксперт.

— Необходимо избегать сладостей, кондитерских изделий и сладких напитков во время перекусов. Кофе и чай должны быть без сахара. Продукты, содержащие добавленный сахар и простые углеводы, будут провоцировать аппетит, клонить ко сну. Кусочек шоколада допускается в первой половине дня, на второй перекус, — рассказала диетолог.

Если работа однообразная, это может спровоцировать человека употреблять больше пищи, отметила собеседница «ВМ». Очень часто в офисах приняты чаепития, что неминуемо приводит к набору лишних килограммов.

Чтобы избежать повышенного чувства голода, важно соблюдать одно простое правило, заметила врач.

— Нужно регулярно употреблять белковые блюда в основные приемы пищи, они будут давать длительное чувство насыщения. На завтрак, обед и ужин обязательно должны быть блюда из яиц, творога, рыбы или мяса. Количество белка рассчитывается индивидуально в зависимости от пропорций и возраста человека. Чем он выше и тяжелее, тем больше калорий нужно, — рассказала эксперт.

Как отметила Русакова, индивидуальную норму калорий, которые необходимы человеку, легко рассчитать самостоятельно. Существуют приложения, в которых можно ввести свои параметры, физическую активность и произвести расчеты. Со специалистом это тоже можно сделать: диетолог может составить индивидуальный рацион питания с учетом пищевых предпочтений и заболеваний человека, резюмировала собеседница «ВМ».

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