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Глава МАГАТЭ заявил об угрозе остановки единственного работающего реактора ЗАЭС

Лейла Алиева

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Глава МАГАТЭ заявил об угрозе остановки единственного работающего реактора ЗАЭС
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) есть угроза остановки последнего работающего реактора. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Сотрудники агентства, которые находятся на станции сообщили Гросси о разрушении после обстрела энергетической инфраструктуры, питающая Энергодар. На территории также проживают операторы АЭС и их семьи.

— Оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора, — рассказал Гросси.

По его словам, на фоне продолжающихся обстрелов города, восстановить надежное внешнее электроснабжение АЭС представляется маловероятным, а если отключится последний реактор, то ЗАЭС будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов, передает РИА Новости.

6 июля МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожской АЭС. Агентство призвало прекратить обстрелы территории Запорожской АЭС ради безопасности и целостности станции.

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