Эксперт Валинуров рассказал, как получить повышение на работе

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Каждый пятый опрошенный россиянин никогда не получал повышение на работе. Такие данные приводит сервис «Работа.ру». Президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров рассказал «Вечерней Москве», как получить повышение и почему его могут не давать долгое время.

По его словам, перед повышением необходимо увеличить свой профессионализм с помощью курсов, книг и тренингов. Специалист должен зарекомендовать себя как хороший руководитель.

— Чтобы получить повышение, нужно показать себя на текущем рабочем месте с лучшей стороны. Однако важно помнить, что хороший профессионал — необязательно хороший управленец. Я советую проходить обучения по управленческим навыкам с помощью семинаров, тренингов, курсов и чтения книг. Работнику нужно показать себя как руководителя. Повышение обычно происходит с позиции от специалиста до руководителя, а далее до начальника более высокого звена, — рассказал Валинуров.

Собеседник «ВМ» считает, что сотрудник может прямо сказать руководству, что хочет повышение. Однако необходимо показать результаты, которые докажут его компетентность.

— Попросить повышения несложно. Работник может прийти к руководству и сказать, что хочет занимать более высокую должность. Но тут есть важный нюанс, что начальство должно понимать, что специалист готов к следующему уровню. Для этого человеку необходимо проявить профессионализм и управленческие навыки. Например, вы работали специалистом пять лет и решили, что хотите более серьезную должность. Принесите руководству результаты, которые доказывают вашу компетентность. Приходить с просьбами нет никакого смысла, — подчеркнул специалист.

Ранее президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров рассказал «Вечерней Москве», когда компании активно ищут сотрудников на руководящие должности. По его словам, к концу осени компании будут подводить итоги работы за год и расставаться с руководителями среднего/высшего звена, не справившимися со своими обязанностями. Так, временной промежуток с ноября по декабрь становится активным периодом для поиска руководителей, подытожил Валинуров.