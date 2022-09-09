Стартовал прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды

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Начался прием заявок на премию от столичного правительства в области охраны окружающей среды и лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 9 сентября.

— Экологическая премия вручается в городе уже более десяти лет, главная цель — выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержать их реализацию, — рассказал он.

По словам Бирюкова количество соискателей увеличивается, так, в 2021 году зарегистрировали рекордное количество проектов — более 140.

Принять участие в конкурсе могут представители московского бизнеса, крупных корпораций и промышленных предприятий, экологических и проектных организаций, образовательных учреждений, СМИ, локальные активисты НКО. Подать заявку на соискание премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды можно до 7 ноября.

Накануне стартовал прием заявок на соискание высшей награды для творческого и креативного сообщества Russian Creative Awards (Российская национальная премия в сфере креативных индустрий).