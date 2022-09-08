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Прием заявок на премию в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards открылся в Москве

Елена Самойлова
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Прием заявок на премию в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards открылся в Москве
Фото: Пресс-служба Russian Creative Awards

Открыт прием заявок на соискание высшей награды для творческого и креативного сообщества Russian Creative Awards (Российская национальная премия в сфере креативных индустрий). Об этом сообщили в пресс-службе премии в четверг, 8 сентября.

Как отмечается, премия проводится уже во второй раз. В рамках мероприятия определят самые яркие проекты и профессионалов креативной отрасли России по номинациям «Человек года», «Событие года», «Культурный код» и «Креативный регион». Подать заявку можно на сайте премии до 16 октября.

Новшеством премии в этом году стало то, что теперь номинировать проект может каждый, а не только творческие объединения, профессиональные гильдии и организации. Победители станут обладателями награды в форме семечки, символизирующей собой метавселенную и креативность.

По словам директора Роскультцентра и форума «Российская креативная неделя» Марины Абрамовой, премия Russian Creative Awards — высшая точка признания профессионализма и качества в сфере креативных индустрий. Она добавила, что важной особенностью премии является эффективный механизм отбора лучших проектов и представителей отрасли.

Торжественная церемония награждения пройдет в Москве 1 декабря.

В 2021 году церемония прошла в московском концертном зале «Зарядье» в формате постановки мирового уровня. Тогда Москва выиграла в номинации «Креативный регион года».

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