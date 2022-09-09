Названы знаки Зодиака, которые встретят свою любовь до конца года

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала знаки Зодиака, представители которых совсем скоро встретят свою половинку.
Телец
Представителям этого знака необходимо осознать, что им нужно от будущих отношений. Рецепт успешных отношений заключается не в принуждении к отношениям, а в готовности принять любовь, поэтому если Тельцы не знают какого партнера для себя хотят и что ему можно предложить, то стабильных отношений не будет. Особенно в конце года, когда любовь может ждать за углом.
Близнецы
Близнецов ждет любовь этой осенью. При этом многие будут долго ждать возвращение бывшего партнера, а кто-то даже попытается возобновить отношения. Но этому знаку необходимо сосредоточиться на новых знакомствах, так как судьба их сведет с подходящим человеком.
Дева
Одинокие Девы будут вознаграждены длительным романом осенью и более серьезным чувством зимой, но в крепких отношениях может произойти кризис, особенно если пара не будет работать над отношениями.
Стрелец
Представителей этого знака Зодиака ждет большое количество новых знакомств и перспектив, вот только нужно будет сделать правильный выбор.
Водолей
У одиноких Водолеев в первой половине осени будет возможность начать новый роман или просто пофлиртовать, а более серьезные чувства появятся примерно в ноябре. Кроме того, большая часть Водолеев поедет в романтическую поездку и дальнее путешествие, чтобы улучшить отношения с любимыми, пишет Marie Claire.
Астролог и астропсихолог Тиана Атлас рассказала, какие перемены на любовном фронте принесет первый осенний месяц для всех знаков зодиака.