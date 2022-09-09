Первый розыгрыш призов среди участников электронного голосования пройдет 10 сентября

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Первый розыгрыш по программе «Миллион призов» среди участников электронного голосования пройдет 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Телеканал «Москва 24» проведет прямой эфир, в котором среди горожан разыграют автомобили и призовые баллы. Принять участие в розыгрыше смогут жители столицы, проголосовавшие онлайн 9 сентября до 20:00.

Для получения призовых баллов нужно активировать уникальный код на сайте программы до 26 сентября включительно. Предварительно необходимо авторизоваться с использованием своего логина и пароля от личного кабинета mos.ru, а обменять баллы и промокоды горожане смогут до 14 сентября.

Всего к акции присоединились более 180 партнеров, среди которых магазины, рестораны, музеи, благотворительные фонды и многие другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом уточняется, что цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.