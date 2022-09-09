Правительство Москвы планирует заключить офсетный контракт в рамках сборки машин на заводе «Москвич»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице заключат контракт на поставку важных компонентов для сборки автомобилей на заводе «Москвич». Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в пятницу, 9 сентября.

— Мы ставим себе задачу такую, чтобы критические компоненты автомобиля были российскими. И в ближайшее время у нас будет офсетный контракт на один из самых критических узлов автомобиля. Мы выберем себе партнера. И вот этот агрегат, не хочу называть его специально, закажем на многие годы вперед, — рассказал он.

По словам Ликсутова, заключение договора — один из этапов создания производства и полной локализации на территории страны. План сборки 600 машин на заводе «Москвич» все еще сохраняется, передает ТАСС.

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин совместно с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производства отечественного электрического автомобиля. Кроме того, Собянин объявил о старте разработки собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».