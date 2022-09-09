Диетолог развеял миф о пользе лука при борьбе с ОРВИ

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Фитонциды репчатого лука на самом деле никак не могут убить вирусы гриппа и ОРВИ. Об этом рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

— Репчатый лук — это источник фитонцидов, биологически активных веществ, способных подавлять рост и размножение патогенной для растений флоры. Обратите внимание, для растений, не для человека, — заявил он.

По словам врача, значение фитонцидов для человека очень переоценено, ведь убивать вирусы это вещество не способно. Калинчев заметил, что лук и чеснок могут защитить лишь тем, что люди из-за сильного запаха станут держать дистанцию между собой.

Более того, лук даже может ощутимо навредить здоровью, если его есть людям с проблемами с ЖКТ, передает URA.RU.

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала «Вечерней Москве», что быстрое выздоровление при ОРВИ без использования лекарств возможно не во всех случаях. Мнение по поводу обязательного сбивания температуры во время болезни также является мифом.

По ее словам, на начальной стадии острые респираторные заболевания практически невозможно отличить от коронавируса и гриппа. При этом в процессе симптомы могут резко измениться в течение часа: резко повысится температура, появятся одышка, кашель, затрудненное дыхание, заметила врач.