«Напряженная эпидобстановка»: иммунолог Логина развеяла главные мифы об ОРВИ

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Быстрое выздоровление при ОРВИ без использования лекарств возможно не во всех случаях. Мнение по поводу обязательного сбивания температуры во время болезни также является мифом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

Собеседница «ВМ» отметила, что необходимость применения лекарственных препаратов всегда определяется специалистом.

— В каких-то случаях ОРВИ может и не требовать лекарственного лечения, но это всегда решает врач. На первых стадиях заболевания достаточно постельного режима, каких-то профилактических мероприятий. А уже какие-то более серьезные виды лечения (антибактериальная, противовирусная терапия) назначаются по рекомендации врача. Обращаться к специалисту всегда необходимо, даже при легких симптомах любого заболевания органов дыхания. Тем более что сейчас остается напряженная эпидобстановка по коронавирусу, — объяснила Логина.

По ее словам, на начальной стадии острые респираторные заболевания практически невозможно отличить от коронавируса и гриппа. При этом в процессе симптомы могут резко измениться в течение часа: резко повысится температура, появятся одышка, кашель, затрудненное дыхание, заметила врач.

Распространенным мифом является мнение, что любую повышенную температуру при ОРВИ необходимо снижать, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Температура относится к защитным реакциям организма. У пожилых людей и при снижении защитных реакций организма самые тяжелые инфекции могут коварно протекать с низкой температурой. Тогда человек не уделяет должного внимания заболеванию. Это как раз не является хорошим признаком. Что касается снижения температуры, то, как правило, это решает лечащий врач, но субфебрильную температуру при вирусных инфекциях не стоит снижать. Сбивать нужно только начиная с 38 градусов, — посоветовала Логина.

Невозможность повторного заражения ОРВИ сразу после выздоровления — тоже известное заблуждение, отметила иммунолог. Человек может снова переболеть ОРВИ довольно быстро из-за обилия вирусов во внешней среде и их постоянной мутации. Поэтому вирусных инфекций нужно остерегаться и при заболевании вовремя обращаться к врачу, заключила эксперт.