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Более 80 тысяч специалистов проследят за чистотой на улицах столицы в День города

Лала Манушакян
Город
Более 80 тысяч специалистов проследят за чистотой на улицах столицы в День города
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В период празднования Дня города 10 и 11 сентября в Москве будут работать 80 тысяч специалистов столичных служб, которые проследят за чистотой городских улиц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 9 сентября.

— К празднику коммунальщики готовы. Но праздник должен быть чистым, праздник должен быть красивым, поэтому более 80 тысяч человек — специалистов комплекса городского хозяйства — будут заниматься обустройством и уборкой города в эти праздничные дни, — отметил Бирюков во время эфира «Москвы 24».

Также специальные автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками, которые посвящены 875-летию Москвы. Бирюков отметил, что праздничные наклейки представляют собой монохромные надписи и разноцветные круглые изображения, главными элементами которых являются слова «Москва 875» и «День города».

Петр Бирюков Москва День города
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