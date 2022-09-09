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Российские ВКС ликвидировали главаря террористов «Катиба Таухид» в Идлибе

Евгений Белоусов
В мире
Российские ВКС ликвидировали главаря террористов «Катиба Таухид» в Идлибе
Фото: Pixabay

Главарь террористической группировки «Катиба Таухид»* был ликвидирован российскими ВКС в Идлибе 8 сентября. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

— В результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид Валь-Джихад» Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох»), — заявил он.

Егоров уточнил, что Мухтаров был причастен к террористическим атакам на правительственные силы, а также объекты гражданской инфраструктуры Сирии, передает РИА Новости.

В августе в Джанкое и Ялте сотрудники ФСБ ликвидировали законспирированную ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** из шести российских граждан, которых координировали на Украине.

Отмечается, что задержанные активно распространяли в России террористическую идеологию и вербовали местных мусульман. Во время обыска в доме у задержанных силовики обнаружили и изъяли запрещенные в стране пропагандистские материалы.

*«Катиба ат-Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

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