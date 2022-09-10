Неизвестные напали на правоохранителей в Курской области

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Руководство Курской области подтвердило ранение одного человека при нападении неизвестных на сотрудников органов правопорядка вечером в пятницу, 9 сентября. В настоящее время ведутся поиски подозреваемых, сообщили в пресс-службе администрации региона.

— Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе, один человек ранен. Ведется поиск подозреваемых. Просим сохранять спокойствие и бдительность, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В правоохранительных органах Курской области также подтвердили, что в Судже неизвестные атаковали сотрудников Росгвардии, в результате чего один человек получил ранения.

Представители пресс-службы областной администрации добавили, что жителей региона просят сообщить в полицию информацию о подозрительных гражданах.

Суджанский район расположен в юго-западной части Курской области и граничит на юге с Сумской областью Украины. От железнодорожной станции Суджа до границы с Украиной порядка 16 километров.

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