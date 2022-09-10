Время исполнения желаний: представителям каких знаков зодиака повезет этой осенью

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Осень — это время осуществления планов и исполнения желаний. Хорошо, если в дело вмешается удача, благодаря которой все может получиться так, как надо. Звезды уже выделили в астрологическом цикле счастливчиков, которым повезет этой осенью, рассказала Вечерней Москве ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Овен

К концу осени Овны могут наслаждаться результатами своих действий. Для вас наступило поистине золотое время. Кажется, что удача намеревается окончательно разбаловать Овнов, предоставив им все инструменты для полного счастья. Давно ждете повышения на работе? Осенью вы получите место своей мечты. Решили заняться ремонтом в доме? Вам повезет получить впечатляющий результат и при этом разумно сэкономить. Испытываете временную неудачу в амурных делах? Этой осенью ваши надежды непременно сбудутся. Что тут скажешь, сейчас фортуна будет сопутствовать Овнам во всем.

Телец

Лето было не самым приятным временным отрезком для многих Тельцов: слишком уж много хлопот и дел выпало на их долю. Зато начало осени намерено порадовать представителей этого знака. Если вы задумали какие-то планы, будьте уверены, что все получится. Особенно удача улыбнется осенью Тельцам в финансах. Вам представится шанс заметно улучшить свое материальное состояние. Если верите в случайную удачу, можете приобрести лотерейный билет. Повезет Тельцам и в работе. Долгожданное предложение случится уже этой осенью, поэтому обязательно соглашайтесь на любые идеи и задумки, исходящие от окружающих.

Близнецы

Проблемы, которые преследовали вас летом, неожиданно изменят направление, превратившись в преимущества. Такой приятный поворот событий подготовила Близнецам середина осени. Вам удастся выйти из затянувшегося конфликта бесспорным победителем, превратить врагов в друзей и достичь заветной мечты. Согласитесь, что удача настроена решительно по отношению к вам. Все, что остается Близнецам, — это сохранять невозмутимость и принимать подарки судьбы как нечто само собой разумеющееся. Постарайтесь воспринимать происходящий успех как справедливую награду фортуны за проявленное ранее терпение.

Козерог

Чтобы почувствовать силу удачи, Козерогам жизненно необходимо отправиться в небольшое путешествие. Звезды уже подготовили для вас щедрую порцию успеха, которую готовы отсыпать, если последуете их рекомендациям. Отправившись в поездку, Козероги окажутся в центре удивительных событий и непременно познакомятся с людьми, которые сыграют важную роль в ближайшем будущем. Именно они помогут добиться вам небывалого успеха на работе уже к концу осени. Кроме того, благодаря этим покровителям Козероги смогут воплотить в жизнь проекты, о которых даже не мечтали.

Рыбы

Сказка, в которую вы всегда верили, начнет сбываться этой осенью. Рыбы давно мечтают улучшить свою жизнь по всем направлениям и наладить отношения с очень важным для себя человеком. В начале осеннего сезона ваши надежды превратятся в реальность. Главное — не упустить намеков фортуны. Проекты, в которые было сложно поверить, воплотятся в ближайшее время, а люди, во внимании которых вы так заинтересованы, изменят свое отношение. Куйте железо, пока горячо, и не думайте пасовать. Именно сейчас Рыбы могут переломить ситуацию в свою пользу и добиться успеха по всем направлениям.

В первом месяце осени полнолуние придется на 10.09.2022. В это время Луна будет находиться в знаке зодиака Рыб, что накладывает определенный отпечаток на характер событий, которые будут происходить в этот день. О том, как провести сложный период наиболее позитивно и за какие проекты лучше не браться, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.