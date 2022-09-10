Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в финал US Open

Фото: Unsplash

В Нью-Йорке на теннисной арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» прошел полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису, в котором встретились 26-летний российский спортсмен Карен Хачанов и 23-летний норвежец Каспер Рууд.

Первый занимает 31-ю строчку в мировом мужском рейтинге теннисистов, а его оппонент — седьмую. Победа досталась норвежскому атлету в четырех сетах — 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2. Спортсмены провели на корте чуть больше трех часов.

На счету россиянина 15 эйсов, три двойные ошибки и 60 процентов реализованных брейк-поинтов. У его норвежского визави 10 подач навылет, одна двойная ошибка и 46 процентов удачных брейк-поинтов.

В финальном матче нынешнего розыгрыша US Open оппонентом норвежского теннисиста станет победитель полуфинала между испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией и американцем Фрэнсисом Тиафо.

В начале августа российская спортсменка Людмила Самсонова одержала победу над эстонкой Кайю Канепи в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США, в Вашингтоне. Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу россиянки, которая не получила на соревнованиях номера посева. Канепи была посеяна под шестым номером.