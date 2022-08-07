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Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир в Вашингтоне

Юлия Курганова
Спорт
Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир в Вашингтоне
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская спортсменка Людмила Самсонова в воскресенье, 7 августа, одержала победу над эстонкой Кайю Канепи в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США, в Вашингтоне.

Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу россиянки, которая не получила на соревнованиях номера посева. Канепи была посеяна под шестым номером.

Самсоновой 23 года, она находится на 60-й строчке рейтинга WTA. На ее счету теперь две победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением российской теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2021 году. В составе сборной РФ Самсонова в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составил 251 тысячу долларов.

27 июля сообщалось, что российскую сборную по настольному теннису не допустили к чемпионату мира.

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