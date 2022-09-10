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В ЕК заявили о провале диалога относительно введения потолка цен на газ из РФ

Егор Провоторов
В мире
В ЕК заявили о провале диалога относительно введения потолка цен на газ из РФ
Фото: unsplash

Страны Евросоюза (ЕС) не смогли достичь консенсуса по вопросу о введении потолка цен на российский газ, сообщила журналистам в пятницу, 9 сентября, после внеочередного заседания министров энергетики государств ЕС еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

— Никаких решений не принято, — приводит слова европейской чиновницы РИА Новости.

При этом Симсон указала на прибыль, которую получает Россия от продажи «голубого топлива» в европейские страны, и добавила, что принятие решения относительно потолка цен якобы могло бы ударить по доходам Москвы.

Накануне итальянский министр экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани рассказал, что только три государства Евросоюза из 27 поддержали инициативу по введению потолка цен на российский газ.

Кроме того, еще 15 стран Евросоюза поддержали инициативу о введении общего потолка цен на газ для всех поставщиков. Среди поставщиков газа в Евросоюз кроме России — Норвегия, Алжир и Катар, также много СПГ приходит из Соединенных Штатов.

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