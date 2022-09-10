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Округлившийся живот Волочковой вызвал слухи о ее беременности

Егор Провоторов
Общество
Округлившийся живот Волочковой вызвал слухи о ее беременности
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известная российская балерина и телеведущая Анастасия Волочкова перестала скрывать свой округлившийся живот. На одном из светских мероприятий накануне знаменитость появилась в обтягивающем наряде.

Артистка выступала на сцене в длинном платье с прозрачными вставками и вырезами по бокам. Многие подписчики звезды обратили внимание, что балерина значительно прибавила в весе и начали поздравлять ее со скорым пополнением в семействе. При этом сама Волочкова пока еще никак не комментирует изменения своей внешности, пишет ФАН.

На данный момент у балерины уже есть дочь Ариадна от бизнесмена Игоря Вдовина. После того, как пара рассталась, звездная наследница приняла решение остаться с отцом.

Российская балерина Анастасия Волочкова приютила семью иностранцев в своем загородном особняке. По словам знаменитости, она поселила в своем доме большую семью из среднеазиатского государства — Таджикистана.

Она также добавила, что посол Таджикистана лично позвонил ей и выразил благодарность за гостеприимство. При этом недоброжелатели Волочковой обвинили ее в том, что она приняла чужих людей в свой дом, а родную дочь Ариадну даже не вспоминает

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