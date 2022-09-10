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В Reuters назвали еще одну причину срыва сделки по покупке Twitter Илоном Маском

Егор Провоторов
В мире
В Reuters назвали еще одну причину срыва сделки по покупке Twitter Илоном Маском
Фото: NASA/Bill Ingalls

Решение американской компании Twitter выплатить почти 8 миллионов долларов бывшему начальнику службы безопасности компании Пейтеру Затко — очередное основание для отказа от сделки по приобретению социальной сети. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщило информационное агентство Reuters.

Юридическая служба предпринимателя сообщила, что платформа нарушила условия сделки по приобретению соцсети, поскольку компания не имела права выплачивать подобные компенсации без согласия Маска.

Поскольку выплаты Затко «не могут быть устранены», американский миллиардер «не обязан» завершать сделку по приобретению компании, заключили юристы Илона Маска, пишет газета «Известия».

В конце августа комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала документы, в которых содержались не обнародованные до этого причины срыва сделки по покупке Маском этой социальной сети. В организации назвали факторами для расторжения уязвимость для системных сбоев, незаконное присвоение и нарушение прав интеллектуальной собственности, а также намеренное занижение информации о ботах в отчете.

Накануне другие журналисты заявили, что решение об отмене сделки Маска с Twitter было связано с опасениями начала третьей мировой войны.

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