Маск перенес решение о покупке Twitter в мае из-за страха третьей мировой войны

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В мае этого года американский предприниматель Илон Маск должен был принять решение о покупке компании Twitter, однако перенес его на несколько дней на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил новостной портал Business Insider.

По данным издания, решение было связано с опасениями начала третьей мировой войны. В ходе предварительных слушаний в суде штата Делавэр представитель Twitter привел переписку предпринимателя с сотрудником банка Morgan Stanley, датируемую 8 мая.

— Давай повременим несколько дней. Речь (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина завтра по-настоящему важна. Не будет никакого смысла покупать Twitter, если мы движемся к третьей мировой войне, — цитирует сообщение Маска ТАСС.

В начале июля сообщалось, что Илон Маск принял решение отказаться от сделки по покупке компании Twitter. Так, предприниматель реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки».

В ответ на принятое решение Twitter подала в суд на Илона Маска. Суд должен был установить, может ли американский бизнесмен в одностороннем порядке расторгать соглашение о слиянии с компанией.