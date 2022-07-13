Twitter подал в суд на Илона Маска

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Американская компания Twitter подала в суд на Илона Маска из-за расторжения сделки по ее приобретению. Об этом сообщается в исковом заявлении, которое поступило в суд штата Делавэр во вторник, 12 июля.

— Маск отказывается соблюдать свои обязательства в отношении Twitter и ее акционеров, так как соглашение, которое он подписал, больше не отвечает его личным интересам. Он считает, что может свободно изменять решение, губить компанию, нарушать ее деятельность, разрушать ее ценность для акционеров, — отмечается в документе.

Суд должен установить, может ли Маск в одностороннем порядке расторгать соглашение о слиянии с Twitter, передает ТАСС.

Миллиардер принял решение отказаться от сделки по покупке соцсети Twitter. Глава Tesla X реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки».

В пятницу, 8 июля, в СМИ распространилась информация о возможном расторжении сделки между Маском и Twitter. Напомним, что одним из условий покупки компании была проверка на количество «фейковых» аккаунтов. Согласно договоренности, их число не должно было превышать пяти процентов.