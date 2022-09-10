Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украина отказалась принимать электроэнергию с Запорожской АЭС

Анастасия Колоскова
В мире
Украина отказалась принимать электроэнергию с Запорожской АЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Киев в одностороннем порядке прекратил прием на украинскую территорию электроэнергии из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в субботу, 10 сентября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины, — рассказал он.

Рогов подчеркнул, что страна намеренно отказалась принимать электроэнергию, так как все технические возможности для подачи электричества есть.

Он добавил, в настоящее время электроэнергия поступает на подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС есть угроза остановки последнего работающего реактора. По его словам, на фоне продолжающихся обстрелов города восстановить надежное внешнее электроснабжение АЭС представляется маловероятным, а если отключится последний реактор, то ЗАЭС будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов.

Украина Электроэнергия АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте