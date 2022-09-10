Украина отказалась принимать электроэнергию с Запорожской АЭС

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Киев в одностороннем порядке прекратил прием на украинскую территорию электроэнергии из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в субботу, 10 сентября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины, — рассказал он.

Рогов подчеркнул, что страна намеренно отказалась принимать электроэнергию, так как все технические возможности для подачи электричества есть.

Он добавил, в настоящее время электроэнергия поступает на подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС есть угроза остановки последнего работающего реактора. По его словам, на фоне продолжающихся обстрелов города восстановить надежное внешнее электроснабжение АЭС представляется маловероятным, а если отключится последний реактор, то ЗАЭС будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов.