Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. Праздничное обращение к москвичам он опубликовал в соцсетях в субботу, 10 сентября.

— С Днем города, дорогие друзья, дорогие москвичи! С днем рождения нашей любимой столицы! — написал глава города в Telegram-канале.

Кроме того, Сергей Собянин опубликовал видео, подготовленное к 875-летию Москвы.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Сергей Собянин

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Так, праздничные мероприятия пройдут на площадях, улицах, в парках, выставочных залах, музеях, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях во всех округах столицы. В большую праздничную площадку превратятся центральные улицы Москвы — Тверская, Охотный Ряд и Моховая. Их украсят арт-объектами, цветочными арками и яркими инсталляциями.

В субботу, 10 сентября, развлекательная программа стартует в 12:00 и продлится до 21:00.