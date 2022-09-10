Первый розыгрыш автомобилей и баллов акции «Миллион призов» прошел в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Первый розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции «Миллион призов» прошел в эфире телеканала «Москва 24».

Среди тех, кто проголосовал на выборах муниципальных депутатов, разыграли 50 автомобилей.

Всего участие в розыгрыше 10 сентября приняли более миллиона человек. Все они дистанционно отдали свои голоса до 20:00 предыдущего дня.

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, 10 сентября в рамках розыгрыша также можно выиграть более 380 тысяч пакетов призовых баллов.

О победе участникам сообщат по SMS. Победители должны будут активировать свои баллы до 26 сентября.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало в пятницу, 9 сентября. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.