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Москвичей призвали доверять только официальным сообщениям об акции «Миллион призов»

Анастасия Колоскова
Город
Москвичей призвали доверять только официальным сообщениям об акции «Миллион призов»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Все сообщения от официальных представителей акции «Миллион призов» поступают только по СМС с аккаунта DIT_MOS. Об этом жителям столицы напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Розыгрыши в рамках акции #ВыбираемВместе2022 программы «Миллион призов» среди участников электронного голосования состоятся с 10 по 12 сентября.

В течение трех дней после 12:00 победители будут получать СМС с описанием выигранного приза: автомобиль или баллы. Для его получения необходимо будет активировать свой уникальный код на официальном сайте программы до 26 сентября 2022 года включительно.

С выигравшими автомобиль москвичами в течение двух дней после активации кода свяжется представитель программы с номера телефона +7 (495) 870-36-00 и расскажет, как забрать приз.

Организаторы призывают жителей столицы не передавать уникальный код и персональные данные неизвестным и не вводить его на сторонних сайтах. Все сообщения от официальных представителей поступают только по СМС с аккаунта DIT_MOS, передает официальный сайт мэра Москвы.

Первый розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции «Миллион призов» прошел в эфире телеканала «Москва 24». Среди тех, кто проголосовал на выборах муниципальных депутатов, разыграли 50 автомобилей.

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