Москвичи назвали Северный речной вокзал самым красивым зданием после реставрации

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Северный речной вокзал, по мнению жителей столицы, является самым красивым зданием Москвы после реставрации. Соответствующие результаты появились на портале «Активный гражданин». В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города напомнили, почему СРВ — одна из самых интересных достопримечательностей столицы.

— Уникальная архитектура главного здания, красивый вид на Химкинское водохранилище, благоустроенная набережная, путешествия на теплоходах, выставки и инсталляции Музея транспорта Москвы, — говорится в сообщении.

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, свои голоса за вокзал отдали свыше 21 процента респондентов. Всего в голосовании участвовало 190 тысяч человек.

Недавно в проекте «Активный гражданин» подвели итоги специального проекта «Лето активного гражданина». В ходе последних голосований горожане выбрали лучшие места для свиданий, смотровые площадки и самые красивые отреставрированные здания Москвы. Согласно результатам одного из голосований, самым романтичным местом в столице влюбленные считают Патриаршие пруды — место получило почти 11 процентов голосов.