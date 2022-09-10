Автоэксперт перечислил правила выбора зимней резины

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При покупке зимних шин стоит отдать предпочтение качественной резине от хорошего бренда. Если комплект приобретается с рук, необходимо предварительно проверить глубину протектора и оценить состояние резины в целом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий программы «Минтранс», автоэксперт Вячеслав Субботин.

Он отметил, что за адекватные деньги в России сейчас продаются только покрышки местного и китайского производства.

— Иностранные покрышки еще можно купить, но это будет очень дорого. На среднеразмерный кроссовер — под 25 тысяч рублей за колесо. А так выбора особо нет: «большая шестерка» (ее еще иногда называют «top five плюс один») ушла. Выбирать приходится из китайских и отечественных брендов. Я бы обратил внимание на отечественные бренды Ярославского шинного завода. Они делают неплохие шины и давно в этом сегменте работают. У китайских шин есть вопросы по торможению, прохождению поворотов и т. д., они серьезно уступают покрышкам ушедших из России брендов, — рассказал Субботин.

При покупке важно смотреть на состав резины, заметил собеседник «ВМ»: если колесо «пластмассовое», оно не будет работать. Также с выбором помогут определиться отзывы других людей, уточнил специалист.

Покупая шипованную резину, важно грамотно оценить внешний вид шипов, посоветовал эксперт.

— Нужно смотреть, как покрышки зашипованы. Шип должен выступать на одну-две десятых миллиметра, не больше. Если шипы выступают, как иголки у ежика, не берите такие шины: шипы будут вылетать. А наверняка сейчас такие шипованные покрышки появятся, — подчеркнул Субботин.

Сэкономить на зимней резине можно, приобретая «липучку» вместо шипованных шин — ее будет достаточно в большинстве случаев, уверен специалист. Шипы однозначно предпочтительнее, если предстоит много ездить по заснеженным дорогам, уточнил собеседник «ВМ».

Сократить расходы на новый комплект резины можно, купив бывшие в употреблении покрышки, отметил автоэксперт.

— Важно, чтобы бывшая в употреблении покрышка не была изношена. По правилам разрешено движение даже на зимних покрышках, где протектор не больше 1,6 миллиметра, но такие покрышки брать не стоит: они стерлись до конца, работать не будут. Остаточный рисунок протектора должен быть минимум четыре миллиметра. На некоторых шинах есть индикаторы: выступы овального типа внутри протектора. На них нужно внимательно смотреть: если покрышка до них дошла, на ней ездить можно, но лучше уже не брать, — объяснил специалист.

Ставить зимнюю резину нужно тогда, когда выпадает снег, заметил Субботин. Такой подход точнее, чем ориентация на температуру воздуха: сцепление с асфальтом ухудшает именно снег и лед, а не похолодание. Если по прогнозу через неделю обещают снегопад, стоит озаботиться заменой резины, заключил эксперт.